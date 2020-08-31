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DENKO COMFORT-ON/OFF-DR-07H Обслуживаемая площадь (м2): до 20 Тип сплит-системы: Настенная сплит-система Самоочистка внутреннего блока. LED дисплей (отключаемый).

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HAIER LEADER-ON/OFF-HSU-07HTL103/R2 Обслуживаемая площадь (м2): до 20м2 Тип сплит-системы: Настенная сплит-система Страна производителя - Китай Класс энергопотребления: А

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ROYAL CLIMA TRIUMPH-ON/OFF-RC-TW21HN Обслуживаемая площадь (м2): до 20 Тип сплит-системы: Настенная сплит-система Японские технологии Wi-Fi управление

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Интернет магазин кондиционеров

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Функции





Сегодня наличие кондиционера – обязательное условие для создания комфортных условий, как на рабочем месте, так и в жилых помещениях. Этот вид техники объединяет устройства для регулирования параметров микроклимата в любых помещениях – квартирах, загородных домах, офисах, производственных цехах. Как правило, кондиционер используют для снижения температуры воздуха в жаркую погоду, однако, многие модели оснащены функциями подогрева, поэтому их успешно применяют для отопления в холодное время года.





Виды кондиционеров





В зависимости от объекта, где будет произведен монтаж кондиционеров, оборудование подразделяется на бытовое, промышленное и полупромышленное. Существует и другая классификация, которая учитывает конструктивные особенности техники, а также место ее установки.





Итак, по типу исполнения все климатическое оборудование делится на:





· моноблоки. Здесь все конструктивные узлы и элементы размещаются в общем корпусе, что делает устройство более компактным, недорогим и простым. К этому типу устройств относятся столь популярные в быту мобильные кондиционеры, не требующие сложной установки и выбора места под наружный блок. Для его монтажа требуется вывести наружу воздуховод, техника может быть установлена человеком без специальных навыков. К моноблокам относятся и оконные кондиционеры, которые отличаются практически безаварийной эксплуатацией;





· сплит-системы. Это конструктивное решение более современно и функционально. Наличие двух блоков позволяет избавиться от главного неудобства, которое несет установка кондиционера – повышенным уровнем шума в помещении. Между собой они соединены трубками из сплава на основе меди, пластичными, но прочными. Наружный блок может быть установлен на внешней поверхности стены здания, чердаке, балконе, внутренний – в любом подходящем для размещения месте в доме или офисе. Нужный уровень температуры задается с пульта дистанционного управления, оснащенного жидкокристаллическим дисплеем.





Мульти-сплит-системы отличаются тем, что к ним вместо одного внутреннего блока присоединяется несколько, это количество варьируется от 2 до 5 штук. Каждый из блоков имеет индивидуальный пульт управления, благодаря чему появляется возможность точной регулировки температуры в разных частях здания.





Данное конструктивное решение обычно применяется при невозможности размещения нескольких наружных блоков, так как ремонт кондиционеров такого типа приводит к остановке всей системы, даже если из строя вышел всего один блок. Кроме этого, оборудование достаточно сложно в монтаже, поэтому осуществлять его должны компетентные специалисты.





Размещение и виды сплит-систем





Здесь показателем, по которому производится классификация, является место установки внутреннего блока. Очень удобны в этом плане настенные кондиционеры, они наиболее часто устанавливаются в домах, квартирах, небольших офисных помещениях.





Стоит отметить, что данный тип техники способен только охлаждать воздух, но для того, чтобы он был еще и свежим, необходимо устройство отдельной системы вентиляции. Производительность их редко бывает очень высокой, но этот качество и не столь важно в бытовых условиях. В зависимости от модели, можно организовать кондиционирование воздуха на площади от 15 до 70 кв. метров. Кроме этого можно выделить следующие виды сплит-систем:





· канальные. Они могут, как изменять температуру в помещении, так и подавать в него свежий воздух. Внутренний блок присоединяется к сети воздуховодов, благодаря чему значительно расширяется обслуживаемая площадь;





· кассетные. Их установка производится под подвесной потолок, охлажденный воздух поступает в помещение не через воздуховоды, как у канальных кондиционеров, а через нижнюю панель внутреннего блока. Она маскируется декоративной решеткой, что делает ее практически незаметной. Преимуществом также является равномерное рассеивание воздушных масс по помещению – распределение производится сразу по четырем направлениям;





· напольно-потолочные. К такому решению прибегают при отсутствии подвесных конструкций – монтаж производится или на стене, или на потолочной поверхности. Единственное, с чем придется смириться – с тем, что напольный блок будет заметен окружающим, но небольшие габариты и компактность компенсируют этот недостаток;





· колонные. Высокая мощность и отсутствие необходимости в подвесном потолке – вот главные преимущества такого оборудования. Внешне колонный кондиционер напоминает холодильный шкаф и может быть установлен как по периметру, так и в центре помещения. Конечно, о том, чтобы сделать его незаметным, не может быть и речи, потому установка производится в помещениях, где дизайн не стоит на первом плане.





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