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Интернет магазин кондиционеров

Climaart: лучшие кондиционеры для вашего комфорта 


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Функции


    Сегодня наличие кондиционера – обязательное условие для создания комфортных условий, как на рабочем месте, так и в жилых помещениях. Этот вид техники объединяет устройства для регулирования параметров микроклимата в любых помещениях – квартирах, загородных домах, офисах, производственных цехах. Как правило, кондиционер используют для снижения температуры воздуха в жаркую погоду, однако, многие модели оснащены функциями подогрева, поэтому их успешно применяют для отопления в холодное время года.


Виды кондиционеров


    В зависимости от объекта, где будет произведен монтаж кондиционеров, оборудование подразделяется на бытовое, промышленное и полупромышленное. Существует и другая классификация, которая учитывает конструктивные особенности техники, а также место ее установки.


Итак, по типу исполнения все климатическое оборудование делится на:


·       моноблоки. Здесь все конструктивные узлы и элементы размещаются в общем корпусе, что делает устройство более компактным, недорогим и простым. К этому типу устройств относятся столь популярные в быту мобильные кондиционеры, не требующие сложной установки и выбора места под наружный блок. Для его монтажа требуется вывести наружу воздуховод, техника может быть установлена человеком без специальных навыков. К моноблокам относятся и оконные кондиционеры, которые отличаются практически безаварийной эксплуатацией;


·       сплит-системы. Это конструктивное решение более современно и функционально. Наличие двух блоков позволяет избавиться от главного неудобства, которое несет установка кондиционера –  повышенным уровнем шума в помещении. Между собой они соединены трубками из сплава на основе меди, пластичными, но прочными. Наружный блок может быть установлен на внешней поверхности стены здания, чердаке, балконе, внутренний – в любом подходящем для размещения месте в доме или офисе. Нужный уровень температуры задается с пульта дистанционного управления, оснащенного жидкокристаллическим дисплеем.


    Мульти-сплит-системы отличаются тем, что к ним вместо одного внутреннего блока присоединяется несколько, это количество варьируется от 2 до 5 штук. Каждый из блоков имеет индивидуальный пульт управления, благодаря чему появляется возможность точной регулировки температуры в разных частях здания.


    Данное конструктивное решение обычно применяется при невозможности размещения нескольких наружных блоков, так как ремонт кондиционеров такого типа приводит к остановке всей системы, даже если из строя вышел всего один блок. Кроме этого, оборудование достаточно сложно в монтаже, поэтому осуществлять его должны компетентные специалисты.


Размещение и виды сплит-систем


Здесь показателем, по которому производится классификация, является место установки внутреннего блока. Очень удобны в этом плане настенные кондиционеры, они наиболее часто устанавливаются в домах, квартирах, небольших офисных помещениях.


    Стоит отметить, что данный тип техники способен только охлаждать воздух, но для того, чтобы он был еще и свежим, необходимо устройство отдельной системы вентиляции. Производительность их редко бывает очень высокой, но этот качество и не столь важно в бытовых условиях. В зависимости от модели, можно организовать кондиционирование воздуха на площади от 15 до 70 кв. метров. Кроме этого можно выделить следующие виды сплит-систем:


·       канальные. Они могут, как изменять температуру в помещении, так и подавать в него свежий воздух.  Внутренний блок присоединяется к сети воздуховодов, благодаря чему значительно расширяется обслуживаемая площадь;


·       кассетные. Их установка производится под подвесной потолок, охлажденный воздух поступает в помещение не через воздуховоды, как у канальных кондиционеров, а через нижнюю панель внутреннего блока. Она маскируется декоративной решеткой, что делает ее практически незаметной. Преимуществом также является равномерное рассеивание воздушных масс по помещению – распределение производится сразу по четырем направлениям;


·       напольно-потолочные. К такому решению прибегают при отсутствии подвесных конструкций – монтаж производится или на стене, или на потолочной поверхности. Единственное, с чем придется смириться – с тем, что напольный блок будет заметен окружающим, но небольшие габариты и компактность компенсируют этот недостаток;


·       колонные. Высокая мощность и отсутствие необходимости в подвесном потолке – вот главные преимущества такого оборудования. Внешне колонный кондиционер напоминает холодильный шкаф и может быть установлен как по периметру, так и в центре помещения. Конечно, о том, чтобы сделать его незаметным, не может быть и речи, потому установка производится в помещениях, где дизайн не стоит на первом плане.


    В каталоге Climaart вы найдете кондиционеры разных типов и конструктивных решений. Подбор модели – дело сложное, и в нем вам окажут помощь наши консультанты, которые оценят ваши требования по установке и эксплуатационным параметрам, и предложат соответствующие им варианты.


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